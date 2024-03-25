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Для восстановления ДнепроГЭС нужны годы — Укргидроэнерго

25 марта 2024, 12:45

Для восстановления ДнепроГЭС нужны годы — Укргидроэнерго

ДнепроГЭС до ракетной атаки оккупантов. Фото: Wikipedia ДнепроГЭС до ракетной атаки оккупантов. Фото: Wikipedia

Российские оккупанты 22 марта атаковали самую большую гидроэлектростанцию в Украине — ДнепроГЭС. В результате это привело к глобальным последствиям, которые ликвидировать быстро вряд ли удастся. Об этом заявил генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота в эфире «Еспресо».

По его словам, только после разбора завалов в машинном зале можно говорить детальнее о последствиях. В то же время, вопрос устранения повреждений в скором времени решен не будет.

«На сегодня мы пока пытаемся демонтировать остатки перекрытия потолка и стен машинного зала, которые разбиты и наклонились. Поэтому мы не можем разобрать машзал пока не демонтируем перекрытия, а там высота более 35 метров, чтобы потом можно было разбирать сами завалы в машзале… Затем мы будем расчищать завалы и смотреть, потому что на сегодня поверхностный осмотр дает понимание, что на восстановление до состояния проектного решения нужны годы. Мы не сможем восстановить быстро эту станцию», — сказал Игорь Сирота.

Было добавлено, что противник нанес Украине непоправимый ущерб, ведь прилетело более 6 ракет по самой станции. В течении недели продолжится разбор завалов, после чего более детально можно будет говорить о последствиях. Также сгорело оборудование, поэтому работы крайне много.

Уничтоженные агрегаты также придется возобновлять с нуля, говорит гендиректор «Укргидроэнерго», и на это может уйти от 18 до 24 месяцев. Еще дополнительное время уйдет на демонтаж и монтаж.

«Мы понимаем, в какие временные рамки заходим, чтобы восстановить станцию. Я уже не говорю о том, что нужно будет полностью восстановить машинный зал, то есть строить новый машзал. А мы еще посмотрим, что происходит на 4-х этажах внизу станции, где 25-30 метров глубины, но это уже после разбора завалов. Тогда мы сможем дать через дней 10 примерную оценку стоимостным показателям, что нужно», — подытожил Игорь Сирота.

Напомним, 22 марта российская армия осуществила самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время, сообщили в Минэнергетики. В семи регионах Украины ограничили потребление электроэнергии.

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