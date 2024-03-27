Жителей Украины призвали не игнорировать тревогу сегодня

Заместитель Министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Тимур Ткаченко призвал жителей всех регионов не игнорировать тревогу сегодня. Об этом он написал в своем Telegram-канале.



«Сегодня не игнорируем тревогу‼️ Все балансодержатели и владельцы укрытий должны обеспечить круглосуточный и беспрепятственный доступ к ним», — добавил он.



Ткаченко также добавил ссылку на бот в Telegram, где можно рассказать про проблемы с укрытиями. Напомним, ранее пять новых железобетонных мобильных укрытий установили в Дружковке.