Мешканців України закликали не ігнорувати тривогу сьогодні

Заступник Міністра зі стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко закликав мешканців усіх регіонів не ігнорувати тривогу сьогодні. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.



«Сьогодні не ігноруємо тривогу! Всім балансоутримувачам та власникам укриттів необхідно забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до них», - зазначив він.



Ткаченко також додав посилання на бот у Telegram, де можна розповісти про проблеми з укриттями. Нагадаємо, раніше п'ять нових залізобетонних мобільних укриттів встановили у Дружківці.