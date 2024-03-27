Россия будет использовать ракеты «Циркон» для ударов по Киеву

Для россиян приоритетным остается способ террористического давления, и РФ может продолжать время от времени совершать точечный террор с акцентом, в том числе на Киев и для этого будут использовать «Циркон». Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» заявила начальница объединенного пресс-центра Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.



Отвечая на вопросы применения россиянами ракет «Циркон», она подтвердила, что приоритетом для оккупантов остается давление на гражданских и столицу Украины.



«Мы понимаем, что для врага приоритетным остается способ террористического давления. Опыт показал, что применение таких ракет как "Циркон" с повышенной дальностью свидетельствует о том, что воздушная тревога, очевидно, при применении баллистики с юга будет провозглашаться вплоть до Киевщины, до северных регионов. Итак, есть понимание, что несколько десятков подобных ракет у врага есть в накоплении на милитаре хаби типа Крым, и он может продолжать время от времени точечный террор с акцентом, в том числе, на столицу», — сказала Гуменюк.



Она заявила, что в действительности продолжается обычный террор гражданского населения. Напомним, Россия атаковала Киев ракетами «Циркон», разрушив дом в Печерском районе.



Ранее замминистра по стратегическим отраслям промышленности Украины Тимур Ткаченко призвал жителей всех регионов не игнорировать тревогу сегодня.