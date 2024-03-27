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Росія використовуватиме ракети «Циркон» для ударів по Києву

27 березня 2024, 12:40

Росія використовуватиме ракети «Циркон» для ударів по Києву

Для росіян пріоритетним залишається спосіб терористичного тиску, і РФ може продовжувати час від часу здійснювати точковий терор з акцентом, зокрема, на Київ і для цього використовуватимуть «Циркон». Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявила начальниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

Відповідаючи на питання застосування росіянами ракет «Циркон», вона підтвердила, що пріоритетом для окупантів залишається тиск на мирних громадян та столицю України.

«Ми розуміємо, що для ворога пріоритетним залишається спосіб терористичного тиску. Досвід показав, що застосування таких ракет, як "Циркон" з підвищеною дальністю, свідчить про те, що повітряна тривога, очевидно, при застосуванні балістики з півдня проголошуватиметься аж до Київщини, до північних регіонів. Отже, є розуміння, що кілька десятків подібних ракет у ворога є у накопиченні на мілітарі хабі типу Крим, і він може продовжувати час від часу точковий терор з акцентом, зокрема, на столицю», — сказала Гуменюк. 

Вона заявила, що насправді продовжується звичайний терор цивільного населення. Нагадаємо, Росія атакувала Київ ракетами «Циркон», зруйнувавши будинок у Печерському районі.

Раніше заступник міністра зі стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко закликав мешканців усіх регіонів не ігнорувати тривогу сьогодні.

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