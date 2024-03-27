Авиация оккупантов атаковала Харьков: есть погибшие и раненые

Атака на Харьков. Фото: Facebook

Российские оккупанты нанесли два удара по Шевченковскому району Харькова. Об этом написал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.







В свою очередь мэр города Игорь Терехов заявил, что при ударе по жилому микрорайону Харькова в многоквартирных домах, есть погибшие и раненые.



Обновлено (17:40). Уже известно о 16 пострадавших от обстрела, сообщил глава ОВА.



Частично разрушены два пятиэтажки, больница, админздание. От еще одного прилета частично повреждено здание учебного заведения. В общей сложности повреждено по меньшей мере 14 многоэтажек.



Обновлено (17:00). Уже 12 раненых, 4 из них дети, погиб один. Обход квартир в пострадавших домах продолжается. По словам мэра Харькова, спасатели ищут нуждающихся в помощи.



«По Харькову ударили авиабомбами – впервые с 2022-го года. Под ударом Шевченковский район, по проверяемой информации, враг применил дешевый аналог крылатой ракеты. Это УМПБ Д-30 СН, изготовленный на базе ФАБ-250», — заявил Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.



Местные Telegram-каналы пишут о попадании на детской площадке между двумя многоэтажками в Шевченковском районе.



Взрывной волной оборвало фасады и балконы, по меньшей мере, в двух домах. Вблизи одного из подъездов – тело погибшего человека.



«На данный момент известно об одном погибшем. Еще шесть ранены, двое в тяжелом состоянии. Сильно повреждены пятиэтажные дома, где жили люди. Также пострадал институт неотложной хирургии. Чем агрессор наносил удар по мирным жителям Харькова, устанавливается», — написал Терехов.



Ранее командование Воздушных сил ВС Украины предупредило, что россияне произвели пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой и Харьковской областях.



Напомним, по Николаеву российские оккупанты нанесли удар с помощью баллистики. Также стало известно, что в начале января российская армия ударила северокорейскими ракетами по Донецкой области.