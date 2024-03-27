Россия нанесла удар баллистикой по Николаеву

По Николаеву российские оккупанты нанесли удар с помощью баллистики. Об этом сообщил Telegram-канал «Николаевский Ванек».



Отмечается, что на месте зафиксировали два «прилета». Об угрозе применения баллистического вооружения с востока перед атакой также предупредили в ВС ВСУ.



Напомним, для россиян приоритетным остается способ террористического давления, и РФ может продолжать время от времени совершать точечный террор с акцентом, в том числе на Киев и для этого будут использовать «Циркон».



Ранее в Киеве сработала система ПВО, Россия атаковала столицу Украины баллистическими ракетами «Циркон», разрушив часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука.