Авіація окупантів атакувала Харків: є загиблі та поранені

Російські окупанти завдали двох ударів по Шевченківському району Харкова. Про це написав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Своєю чергою мер міста Ігор Терехов заявив, що при ударі по житловому мікрорайону Харкова в багатоквартирних будинках є загиблі та поранені.
Оновлення: (17:00) Вже 12 поранених, 4 з них діти, загиблий один. Обхід квартир у постраждалих будинках триває. За словами мера Харкова, рятувальники шукають тих, хто потребує допомоги.
«По Харкову вдарили авіабомбами – вперше з 2022 року. Під ударом Шевченківський район, за інформацією, що перевіряється, ворог застосував дешевий аналог крилатої ракети. Це УМПБ Д-30 СН, виготовлений на базі ФАБ-250», - заявив Начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.
Місцеві Telegram-канали пишуть про влучання на дитячому майданчику між двома багатоповерхівками у Шевченківському районі.
Вибуховою хвилею обірвало фасади та балкони щонайменше у двох будинках. Поблизу одного з під'їздів – тіло загиблої людини.
«На цей момент відомо про одного загиблого. Ще шість поранених, двоє у тяжкому стані. Сильно пошкоджено п'ятиповерхові будинки, де мешкали люди. Також постраждав інститут невідкладної хірургії. Чим агресор завдав удару мирним жителям Харкова, встановлюється», — написав Терехов.
Раніше командування Повітряних сил ЗС України попередило, що росіяни здійснили пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією у Донецькій та Харківській областях.
Нагадаємо, по Миколаєву російські окупанти завдали удару за допомогою балістики. Також стало відомо, що на початку січня російська армія вдарила північнокорейськими ракетами по Донецькій області.