В Белгороде беспилотник врезался в областное УВД, есть пострадавшие

Беспилотный летательный аппарат врезался в здание управления Министерства внутренних дел России в Белгороде. Об этом сегодня сообщило российское интернет-издание Baza.

По данным «Базы», в результате взрыва повреждены кабинеты бухгалтерии в здании УМВД. По предварительной информации, есть пострадавшие, их количество уточняется.

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что Белгороде в административное здание врезался БПЛА.

«Есть одна пострадавшая – у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки. Бригадой скорой она доставлена в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается. В результате взрыва в здании выбиты окна на 3 и 4 этажах, посечен фасад. На месте работают все оперативные службы», — заявил Гладков.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 марта территория Белгородской области Российской Федерации подверглась обстрелу.