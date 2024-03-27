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В Белгороде заявили о новом обстреле

27 марта 2024, 07:30

В Белгороде заявили о новом обстреле

В ночь на 27 марта территория Белгородской области Российской Федерации подверглась обстрелу. Об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала противовоздушная оборона. По его словам, силы ПВО якобы уничтожили 18 воздушных целей на подлете к областному центру.

Чиновник также утверждает, что в результате атаки пострадал один мужчина.

Гладков сообщил, что в поселке Дубовое Белгородского района повреждены девять частных домовладений и шесть автомобилей, а в селе Таврово — два частных домовладения и два автомобиля. Кроме того, глава региона сообщил о повреждении кровли одного дома в селе Никольское.

«Все оперативные службы работают на местах. Обход территории будет продолжен в светлое время суток», — написал Гладков.

В Минобороны РФ никак не прокомментировали обстрел Белгородской области.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 марта Белгород и Белгородская область оказались под обстрелом с воздуха. В результате атак зафиксированы разрушения инфраструктуры, пострадали местные жители.

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