У Бєлгороді безпілотник врізався в обласне УВС, є постраждалі

Безпілотний літальний апарат врізався в будівлю управління Міністерства внутрішніх справ Росії в Бєлгороді. Про це повідомило російське інтернет-видання Baza.

За даними «Бази», внаслідок вибуху пошкоджено кабінети бухгалтерії у будівлі УМВС. За попередньою інформацією, є постраждалі, їх кількість уточнюється.

Пізніше губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив, що у Бєлгороді в адміністративну будівлю врізався БПЛА.

«Є одна постраждала – у жінки осколкове непроникне поранення грудей та різана рана руки. Бригадою швидкої вона доставлена до міської лікарні №2, вся необхідна медична допомога надається. Внаслідок вибуху в будівлі вибиті вікна на 3 та 4 поверхах, посічено фасад. На місці працюють усі оперативні служби», — заявив Гладков.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 27 березня територія Бєлгородської області Російської Федерації зазнала обстрілу.