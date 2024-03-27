Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У Бєлгороді безпілотник врізався в обласне УВС, є постраждалі

27 березня 2024, 16:48

У Бєлгороді безпілотник врізався в обласне УВС, є постраждалі

Безпілотний літальний апарат врізався в будівлю управління Міністерства внутрішніх справ Росії в Бєлгороді. Про це повідомило російське інтернет-видання Baza.

За даними «Бази», внаслідок вибуху пошкоджено кабінети бухгалтерії у будівлі УМВС. За попередньою інформацією, є постраждалі, їх кількість уточнюється.

Пізніше губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив, що у Бєлгороді в адміністративну будівлю врізався БПЛА.

«Є одна постраждала – у жінки осколкове непроникне поранення грудей та різана рана руки. Бригадою швидкої вона доставлена до міської лікарні №2, вся необхідна медична допомога надається. Внаслідок вибуху в будівлі вибиті вікна на 3 та 4 поверхах, посічено фасад. На місці працюють усі оперативні служби», — заявив Гладков.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 27 березня територія Бєлгородської області Російської Федерації зазнала обстрілу.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Росія Бєлгород Атака БПЛА

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:10
ЗСУ знизили динаміку штурмів росіян під Авдіївкою
16:20
«ЛНР» прийняла «закон» про відібрання порожнього житла
15:42
Керувавший захопленням Маріуполя та Авдіївки генерал став «Героєм Росії»
13:19
Центр окупованої Горлівки потрапив під обстріл: є жертви
09:59
Росіяни перекидають військову техніку з Маріуполя до Запорізької області
09:47
Російські війська просунулися біля Бахмута і могли захопити Іванівське — ISW
23:17
Головне за день: РФ звинувачує Україну у теракті у «Крокус-Сіті». Донецьк без зв'язку та світла
20:32
У «ДНР» розповіли, коли дадуть світло та воду
13:20
ЗМІ оцінили ймовірність наступу російських військ на Київ та Харків
12:59
На окупованій Донеччині відсутній мобільний зв`язок
10:48
На окупованих територіях Донеччини відсутні світло, вода та тепло
00:04
Головне за день: «Л-ДНР» збирається вилучати нерухомість. Атака на Київ та Одесу
21:57
«ЛНР»: на шахтах нема кому працювати через мобілізацію, залучать людей із «копанок»
20:37
«ЛНР» готується відбирати порожнє житло
20:03
Невідомі у військовій формі увірвалися до жительки окупованої Херсонщини і викрали гроші — ЗМІ
13:30
Колаборант Сальдо заявив, що залізницю до Криму через окуповані території України запустять цього року
11:58
Удар ЗСУ по Севастополю став найбільшим з початку війни — Bild
09:58
Захоплення Часів Яру в найближчі місяці навряд чи можливе — ISW
09:11
У ГУР прокоментували ураження корабля РФ «Ямал»
18:30
«ДНР» ухвалила «закон» про вилучення «безхазяйної» нерухомості
усі новини
17:10
ЗСУ знизили динаміку штурмів росіян під Авдіївкою
17:00
Авіація окупантів атакувала Харків: є загиблі та поранені
16:48
У Бєлгороді безпілотник врізався в обласне УВС, є постраждалі
16:46
Ракетний удар по Миколаєву: є постраждалі
16:20
«ЛНР» прийняла «закон» про відібрання порожнього житла
16:17
З Лиманської громади поліція евакуювала ще двох мешканців
15:42
Керувавший захопленням Маріуполя та Авдіївки генерал став «Героєм Росії»
15:20
На прифронтових територіях Донецької області залишається 3144 дитини
14:50
«Заморозка» війни в Україні може статися вже цього року — Welt
14:44
Росія завдала удару балістикою по Миколаєву
13:50
ЗСУ атакують окупантів на Куп'янському напрямку за допомогою дронів вдень і вночі — відео
13:47
Армія РФ вдарила по Українську: двоє людей постраждали, є пошкодження
13:19
Центр окупованої Горлівки потрапив під обстріл: є жертви
12:55
Краматорськ: Два нові автомобілі медичної допомоги обслуговуватимуть мешканців віддалених районів
12:40
Росія використовуватиме ракети «Циркон» для ударів по Києву
11:59
Обстріл Донеччини ракетами з КНДР: в СБУ повідомили, які населені пункти потрапили під удар росіян
11:40
Населені пункти Донецької області зазнали інтенсивного обстрілу росіян минулої доби
11:25
Мешканців України закликали не ігнорувати тривогу сьогодні
10:53
Армія РФ на Новомихайлівку скинули авіабомбу, а Лиман атакували ракетою — поліція
10:30
Енергетики попередили про вірогідні проблеми зі світлом цього літа
усі новини
ВІДЕО
З Лиманської громади поліція евакуювала ще двох мешканців З Лиманської громади поліція евакуювала ще двох мешканців
27 березня, 16:17
Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Фото: кадр з відео На прифронтових територіях Донецької області залишається 3144 дитини
27 березня, 15:20
Атака дронів ЗСУ на окупантів. Фото: кадр із відео ЗСУ атакують окупантів на Куп'янському напрямку за допомогою дронів вдень і вночі — відео
27 березня, 13:50
Фото: UEFA Україна вийшла на Євро-2024 з футболу
26 березня, 23:37
Сапери показали, як зараз виглядає Ірпінський ліс. Він досі усіяний мінами та снарядами ► Сапери показали, як зараз виглядає Ірпінський ліс. Він досі усіяний мінами та снарядами ►
26 березня, 19:05
Знищення окупантів під Богданівкою, Донецька область. Фото: кадр із відео ЗСУ зупинили прорив російської піхоти на бронетранспортерах біля Богданівки — відео
26 березня, 10:55
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама