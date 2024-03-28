Лиманская громада подверглась многочисленным обстрелам за сутки: десятки поврежденных домов

Россияне атаковали Донецкую область. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия в очередной раз била по населенным пунктам Донецкой области. В частности, Лиманская громада подвергалась ударам со стороны россиян, есть жертва и повреждения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



Ситуация в регионе следующая:



Покровский район. В Марьинской громаде поврежден дом в Елизаветовке. В Украинске Селидовской громады ранены 2 человека, повреждены 29 многоэтажек. В Кураховской громаде в Горняке повреждены 23 частных дома и админздание; в Остром повреждены 2 дома.

Краматорский район. Лиманская громада подверглась многочисленным обстрелам: в Ямполе разрушен дом; в Тернах разрушены 9 домов и повреждены 5; в Заречном разрушены 2 дома и повреждены 6; в Лимане повреждены 3 двухэтажки, 3 частных дома и 2 админздания. В Райгородке Николаевской громады 1 человек погиб, повреждены 12 частных домов. В Константиновке повреждены 7 частных домов и линия электропередач.



Бахмутский район. В Торецке поврежден дом, еще 1 — в Дружбе. В Часовоярской громаде повреждены 6 частных домов и нежилое сооружение. В Серебрянке Северской громаде поврежден дом.



Ранее мы писали, что за минувшие сутки в Донецкой области есть жертвы.