Лиманська громада зазнала численних обстрілів за добу: десятки пошкоджених будинків

Росіяни атакували Донецьку область. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія в черговий раз гатила по населеним пунктам Донецької області. Зокрема, Лиманська громада зазнавала ударів з боку росіян, є жертва та пошкодження. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Ситуація у регіоні така:



Покровський район. У Мар'їнській громаді пошкоджено будинок у Єлизаветівці. В Українську Селидівської громади поранено 2 людини, пошкоджено 29 багатоповерхівок. У Курахівській громаді у Гірнику пошкоджено 23 приватні будинки і адмінбудівлю; у Гострому пошкоджено 2 будинки.





Краматорський район. Лиманська громада зазнала численних обстрілів: у Ямполі зруйновано будинок; у Тернах зруйновано 9 будинків і пошкоджено 5; у Зарічному зруйновано 2 будинки і пошкоджено 6; у Лимані пошкоджено 3 двоповерхівки, 3 приватні будинки і 2 адмінбудівлі. У Райгородку Миколаївської громади 1 людина загинула, пошкоджено 12 приватних будинків. У Костянтинівці пошкоджено 7 приватних будинків і лінію електропередач.



Бахмутський район. У Торецьку пошкоджено будинок, ще 1 — у Дружбі. У Часовоярській ТГ пошкоджені 6 приватних будинків і нежитлова споруда. У Серебрянці Сіверської ТГ пошкоджено будинок.



Раніше ми писали, що за минулу добу на Донеччині є жертви.