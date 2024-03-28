ФСБ готовила ракетные удары по военному госпиталю и ТЭС в Днепре: детали

22-летний житель Днепра хотел быстро заработать. Фото: СБУ

СБУ задержала агента РФ, который хотел скорректировать ракетный удар по ТЭС и военному госпиталю в Днепре. Об этом сообщил пресс-центр службы безопасности.



Киберспециалисты Службы безопасности сорвали новую попытку России нанести ракетный удар по военной и критической инфраструктуре Днепра.



Оккупанты планировали использовать информацию своего агента в Днепре для подготовки ракетного удара по военному госпиталю, а также местной тепловой электростанции, которая обеспечивает электричеством значительную часть мегаполиса.



По указанию ФСБ коллаборант снимал на свой телефон периметр ТЭС и прилегающую территорию. Такая информация была необходима россиянам, чтобы узнать техническое состояние объекта для подготовки новой серии воздушных атак на город.

Переписка коллаборанта с оккупантами. Фото: СБУ

По данным следствия, агентом оказался 22-летний местный житель, который был активным пользователем российских телеграмм-каналов по поиску быстрого заработка.



За сотрудничество с оккупантами ему грозит пожизненное заключение. Напомним, в начале января стало известно, что российская армия ударила северокорейскими ракетами по Донецкой области.