ФСБ готувала ракетні удари по військовому шпиталю та ТЕС у Дніпрі: деталі

22-річний мешканець Дніпра хотів швидко заробити. Фото: СБУ

СБУ затримала агента РФ, який хотів скоригувати ракетний удар по ТЕС та військовому госпіталю у Дніпрі. Про це повідомив пресцентр служби безпеки.



Кіберфахівці Служби безпеки зірвали нову спробу Росії завдати ракетного удару по військовій та критичній інфраструктурі Дніпра.



Окупанти планували використовувати інформацію свого агента у Дніпрі для підготовки ракетного удару по військовому шпиталю, а також місцевій тепловій електростанції, яка забезпечує електрикою значну частину мегаполіса.



За вказівкою ФСБ колаборант знімав на свій телефон периметр ТЕС та прилеглу територію. Така інформація була необхідна росіянам, щоб дізнатися про технічний стан об'єкта для підготовки нової серії повітряних атак на місто.

Листування колаборанта з окупантами. Фото: СБУ

За даними слідства, агентом виявився 22-річний місцевий житель, який був активним користувачем російських телеграм-каналів із пошуку швидкого заробітку.



За співпрацю з окупантами йому загрожує довічне ув'язнення. Нагадаємо, на початку січня стало відомо, що російська армія вдарила північнокорейськими ракетами по Донецькій області.