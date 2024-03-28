В результате ударов РФ по Днепропетровской области есть погибшие и пострадавшие

Россияне обстреляли Днепропетровщину. Фото: полиция

В Днепропетровской области в результате ударов со стороны россиян 27 и 28 марта трое людей пострадали, один человек – погиб. Под атаку попали Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



Сообщается, что 27 марта около 14:00 от обломков российских снарядов вблизи своего дома погиб 55-летний мужчина. Также в городе во время сброса дрона пострадала 49-летняя женщина.





На местах атаки повреждены многоэтажные дома, частные дома, хозяйственные постройки и автомобили, оборваны линии электроснабжения. В домах разрушены стены и крыша, изувечены ограждения и окна.



Кроме того, в полиции уточнили, что россияне ночью атаковали регион, ранения получили двое местных жителей — 65-летний мужчина и 53-летняя женщина.



В ходе осмотра места происшествия следователями выявлены повреждения частных домов, хозяйственных сооружений, автомобиля, гостиницы и линий электроснабжения.



Ранее мы писали, что в ночь на 28 марта российская армия атаковала город Горняк Донецкой области. В частности, разрушена школа, также есть повреждения.