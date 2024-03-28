Внаслідок ударів РФ по Дніпропетровській області є загиблі та постраждалі

Росіяни обстріляли Дніпропетровщину Фото: поліція

У Дніпропетровській області внаслідок ударів з боку росіян 27 та 28 березня троє людей постраждали, одна людина – загинула. Під атаку потрапили Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



Повідомляється, що 27 березня близько 14:00 від уламків російських снарядів поблизу свого будинку загинув 55-річний чоловік. Також у місті під час скидання дрону постраждала 49-річна жінка.





На місцях атаки пошкоджено багатоповерхові будинки, приватні будинки, господарські будівлі та автомобілі, обірвані лінії електропостачання. У будинках зруйновано стіни та дах, понівечено огорожі та вікна.



Крім того, у поліції уточнили, що росіяни вночі атакували регіон, поранення отримали двоє місцевих жителів — 65-річний чоловік та 53-річна жінка.



Під час огляду місця події слідчими виявлено пошкодження приватних будинків, господарських споруд, автомобіля, готелю та ліній електропостачання.



Раніше ми писали, що в ніч проти 28 березня російська армія атакувала місто Гірник Донецької області. Зокрема, зруйновано школу, також є пошкодження.