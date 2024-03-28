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Ракетный удар разрушил гимназию в Горняке

28 марта 2024, 10:59

Ракетный удар разрушил гимназию в Горняке

Россияне атаковали Горняк. Фото: Роман Падун Россияне атаковали Горняк. Фото: Роман Падун

В ночь на 28 марта российская армия атаковала город Горняк Донецкой области. В частности, разрушена школа, также есть повреждения. Об этом сообщил глава Кураховской городской военной администрации Роман Падун.

По его словам, ракетный удар уничтожил очередное образовательное заведение — Горняцкую гимназию. Удар нанесен четырьмя ракетами ЗРК С-300.



Кроме того, повреждены гаражные помещения, уничтожены 3 легковых автомобиля и повреждены 23 частных жилых дома. Информация о пострадавших и погибших не поступала.

Ранее мы писали, что оккупационная армия в очередной раз била по населенным пунктам Донецкой области. В частности, Лиманская громада подвергалась ударам со стороны россиян, есть жертва и повреждения.

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