Ракетный удар разрушил гимназию в Горняке

Россияне атаковали Горняк. Фото: Роман Падун

В ночь на 28 марта российская армия атаковала город Горняк Донецкой области. В частности, разрушена школа, также есть повреждения. Об этом сообщил глава Кураховской городской военной администрации Роман Падун.



По его словам, ракетный удар уничтожил очередное образовательное заведение — Горняцкую гимназию. Удар нанесен четырьмя ракетами ЗРК С-300.





Кроме того, повреждены гаражные помещения, уничтожены 3 легковых автомобиля и повреждены 23 частных жилых дома. Информация о пострадавших и погибших не поступала.



Ранее мы писали, что оккупационная армия в очередной раз била по населенным пунктам Донецкой области. В частности, Лиманская громада подвергалась ударам со стороны россиян, есть жертва и повреждения.