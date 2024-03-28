В Николаевке Донецкой области из-за российского обстрела погибла женщина

Север Донецкой области подвергся массированному обстрелу российских войск, есть жертвы. Фото: Донецкая ОВА

Северная часть Донецкой области попала под массированные обстрелы россиян, есть жертвы среди гражданского населения. Об этом сегодня днем сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Отмечается, что Николаевку агрессор обстрелял четырьмя управляемыми авиаснарядами. В результате погибла женщина, повреждено по меньшей мере 11 многоэтажек и 11 частных домов.

Ранее сегодня днем под обстрел попал центр Дробышево Лиманской громады – один человек ранен, точные последствия обстрела устанавливаются.