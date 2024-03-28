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Днем оккупанты обстреляли Дробышево Донецкой области

28 марта 2024, 16:15

Днем оккупанты обстреляли Дробышево Донецкой области

Российские военные около двух часов дня 28 марта обстреляли Дробышево Донецкой области. Об этом «Суспільне Донбас» сообщил начальник Лиманской городской военный администрации Александр Журавлев.

Отмечается, что погибших нет. Была травмирована одна женщина, но она не нуждается в госпитализации и медицинской помощи.

«Был один «прилет», похоже на КАБ. Тип вооружения устанавливается. Женщина ранена не осколком, это кирпич отлетел. Все люди были на улице и ждали гуманитарный груз», — рассказал Александр Журавлев.

В результате удара повреждено ранее обстрелянное здание дома культуры, уточнил начальник ГВА.

Ранее сообщалось, что 27 марта из прифронтовой Лиманской громады Донецкой области полицейский экипаж «Белые ангелы» эвакуировал двоих жителей. Речь идет о 84-летней пенсионерке и 59-летнем мужчине, которые решились выехать в безопасные регионы Украины.

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