У Миколаївці Донецької області через російський обстріл загинула жінка

Північ Донецької області зазнала масованого обстрілу російських військ, є жертви. Фото: Донецька ОВА

Північна частина Донецької області потрапила під масований обстріл росіян, є жертви серед цивільного населення. Про це сьогодні вдень повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Наголошується, що Миколаївку агресор обстріляв чотирма керованими авіаснарядами. В результаті загинула жінка, пошкоджено щонайменше 11 багатоповерхівок та 11 приватних будинків.

Раніше сьогодні вдень під обстріл потрапив центр Дробишево Лиманської громади – одна людина поранена, точні наслідки обстрілу встановлюються.