У Миколаївці Донецької області через російський обстріл загинула жінка

Північна частина Донецької області потрапила під масований обстріл росіян, є жертви серед цивільного населення. Про це сьогодні вдень повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Наголошується, що Миколаївку агресор обстріляв чотирма керованими авіаснарядами. В результаті загинула жінка, пошкоджено щонайменше 11 багатоповерхівок та 11 приватних будинків.
Раніше сьогодні вдень під обстріл потрапив центр Дробишево Лиманської громади – одна людина поранена, точні наслідки обстрілу встановлюються.