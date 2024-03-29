Армия РФ за сутки атаковала Донетчину ракетами, авибомбой и артиллерией: полиция показала последствия

Россияне ударили по Донетчине. Фото: полиция

Российские войска за сутки на Донетчине совершили 1925 обстрелов, из них 15 – по жилым кварталам, применяя различные типы вооружения. Под огнем находились 10 населенных пунктов, в частности, Константиновка и Торецк. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



Сообщается, что повреждены 59 гражданских объектов – 36 жилых домов, школа, рынок, дом культуры, админздание, 12 гаражей, автомобили и критическая инфраструктура.





Ситуация в регионе следующая:





По Николаевке Россия нанесла 4 авиаудара универсальными межвидовыми планирующими боеприпасами «УМПБ-Д30СМ», в результате удара погибла женщина. Разрушены 12 многоквартирных, 12 частных домов, рынок и админздание.





Ракетно-бомбовым вооружением «Гром Е-1» оккупанты ударили по Дробышеву. Два человека получили ранения, поврежден дом культуры.





Еще один человек травмирован в результате артиллерийского обстрела Новоалександровки. Из ЗРК «С-300» армия РФ обстреляла Горняк, повреждена школа, частный дом и 12 гаражей.





Трижды оккупанты били по Кураховому – повредили три частных дома и критическую инфраструктуру.





В Константиновке вражеская артиллерия повредила 7 частных домов.



По Торецку российские войска попали неразорвавшейся авиабомбой «ФАБ-500».



Ранее мы писали, что за минувшие сутки российские войска ударили по Донецкой области. В результате атак один человек погиб, трое гражданских — травмированы.