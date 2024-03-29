Из-за атак оккупантов за сутки на Донетчине пострадали 3 человека, еще один погиб

За минувшие сутки российские войска ударили по Донецкой области. В результате атак один человек погиб, трое гражданских — травмированы. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 28 марта россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Николаевке», — написал он.





Кроме того, по уточненной информации, еще 3 человека в области за сутки получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1895 человек, получили травмы – 4744. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что оккупанты обстреляли село Моначиновка Купянского района Харьковской области сегодня, 28 марта. Известно о смерти женщины, также один гражданский травмирован.