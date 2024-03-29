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Армія РФ за добу атакувала Донеччину ракетами, авібомбою та артилерією: поліція показала наслідки

29 березня 2024, 11:14

Армія РФ за добу атакувала Донеччину ракетами, авібомбою та артилерією: поліція показала наслідки

Росіяни вдарили по Донеччині. Фото: поліція Росіяни вдарили по Донеччині. Фото: поліція

Російські війська за добу на Донеччині здійснили 1925 обстрілів, з них 15 – по житловим кварталам, застосовуючи різні типи озброєння. Під вогнем знаходилися 10 населених пунктів, зокрема Костянтинівка та Торецьк. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Повідомляється, що пошкоджено 59 цивільних об'єктів – 36 житлових будинків, школу, ринок, будинок культури, адмінбудівлю, 12 гаражів, автомобілі та критична інфраструктура.



Ситуація у регіоні така:



По Миколаївці Росія завдала 4 авіаударів універсальними міжвидовими плануючими боєприпасами «УМПБ-Д30СМ», внаслідок удару загинула жінка. Зруйновано 12 багатоквартирних, 12 приватних будинків, ринок та адмінбудівлю.



Ракетно-бомбовим озброєнням «Грім Е-1» окупанти вдарили по Дробишеву. Двоє людей отримали поранення, пошкоджено будинок культури.



Ще одну людину травмовано внаслідок артилерійського обстрілу Новоолександрівки. Із ЗРК «С-300» армія РФ обстріляла Гірник, пошкоджено школу, приватний будинок та 12 гаражів.



Тричі окупанти били по Кураховому – пошкодили три приватні будинки та критичну інфраструктуру.



У Костянтинівці ворожа артилерія пошкодила 7 приватних будинків.

По Торецьку російські війська влучили авіабомбою «ФАБ-500», що не розірвалася.

Раніше ми писали, що за минулу добу російські війська вдарили по Донецькій області. Внаслідок атак одна людина загинула, троє цивільних — травмовані.

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