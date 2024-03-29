В Одессе прогремели взрывы, сообщают о «прилете»

В Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы. Перед этим Воздушные силы предупреждали о движении ракеты. Об этом сообщают местные Тelegram-каналы.

По словам местных жителей, во время тревоги в городе раздались взрывы. Также очевидцы пишут о двух взрывах и следах в небе от сбивания ракеты силами противовоздушной обороны.

Военное командование или другие официальные лица пока никак не комментировали ситуацию.

Воздушные силы в 14:15 объявили воздушную тревогу в ряде регионов из-за угрозы применения авиационных средств поражения. Уже в 14:29 сообщили о движении ракеты в направлении Одессы.

Напомним, 15 марта российские военные обстреляли Одессу ракетами, в результате чего погибло более 20 человек.