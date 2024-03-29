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В Одесі пролунали вибухи, повідомляють про «приліт»

29 березня 2024, 15:11

В Одесі пролунали вибухи, повідомляють про «приліт»

В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили попереджали про рух ракети. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

За словами місцевих жителів, під час тривоги у місті пролунали вибухи. Також очевидці пишуть про два вибухи та сліди в небі від збивання ракети силами протиповітряної оборони.

Військове командування чи інші офіційні особи поки що ніяк не коментували ситуацію.

Повітряні сили о 14:15 оголосили повітряну тривогу у низці регіонів через загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Вже о 14:29 повідомили про рух ракети у напрямку Одеси.

Нагадаємо, 15 березня російські військові обстріляли Одесу ракетами, внаслідок чого загинуло понад 20 людей.

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