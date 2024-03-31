В результате обстрелов в Донецкой области двое людей погибли, еще пятеро — травмированы

Российская армия за минувшие сутки, 30 марта, атаковала населенные пункты Донецкой области. Известно, что двое жителей погибли, один — получил ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 30 марта россияне убили 2 жителей Донецкой области — в Красногоровке», — написал он.

Также за прошедшие сутки ранения получили трое жителей в Курахово и Константиновке.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1898 человек, еще 4749 – получили ранения. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что 31 марта Российская Федерация в очередной раз ударила по Украине ракетами и дронами-камикадзе. Средства противовоздушной обороны сбили 18 российских целей.