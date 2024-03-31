Внаслідок обстрілів на Донеччині двоє людей загинули, ще п`ятеро — травмовані

Російська армія минулої доби, 30 березня, атакувала населені пункти Донецької області. Відомо, що двоє мешканців загинули, один отримав поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 30 березня росіяни вбили 2 жителів Донецької області — в Красногорівці», — написав він.

Також за минулу добу поранення отримали троє мешканців у Кураховому та Костянтинівці.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1898 осіб, ще 4749 – отримали поранення. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що 31 березня Російська Федерація вкотре вдарила по Україні ракетами та дронами-камікадзе. Кошти протиповітряної оборони збили 18 російських цілей.