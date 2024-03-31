Силы ПВО сбили 18 российских целей, — командующий Воздушных сил

Сегодня ночью, 31 марта, Российская Федерация в очередной раз ударила по Украине ракетами и дронами-камикадзе. Средства противовоздушной обороны сбили 18 российских целей. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.



«В ночь на 31 марта 2024 года российские оккупанты атаковали 14-ю крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95мс (район пусков Саратовская обл. – РФ.), 11-ю ударными БпЛА типа «Shahed» (районы пусков Приморско-Ахтарск – РФ, Крым), баллистической ракетой «Искандер-М» (Крым) и управляемой авиационной ракетой Х-59 (оккупированная Запорожская область)», — написал он.





По его словам, в результате противовоздушного боя уничтожено 18 воздушных целей: 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 9 ударных БпЛА «Shahed-136/131».



К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация Воздушных Сил, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.



Ранее мы писали, что 30 марта украинская противовоздушная оборона за сутки уничтожила 9 из 12 ударных беспилотников, запущенных Россией.