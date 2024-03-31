Оккупанты ударили по объекту инфраструктуры на Львовщине: погиб мужчина

Российские оккупанты сегодня, 31 марта, атаковали ракетами объект критической инфраструктуры во Львовской области. В результате удара погиб мужчина. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.



«Во время воздушной тревоги, которая длилась с 05:01 по 06:27, враг атаковал крылатыми ракетами тот же объект критической инфраструктуры во Львовской области, который был его целью 24 и 29 марта. Погиб человек», — написал он.



По словам Козицкого, разрушено админздание, также произошло возгорание. Пожарные оперативно потушили его.



Сейчас спасатели разбирают завалы, под ними могут быть еще люди.



Ранее мы писали, что 31 марта Российская Федерация в очередной раз ударила по Украине ракетами и дронами-камикадзе. Средства противовоздушной обороны сбили 18 российских целей.