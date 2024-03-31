Окупанти вдарили по об`єкту інфраструктури на Львівщині: загинув чоловік

Російські окупанти сьогодні, 31 березня, атакували ракетами об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Внаслідок удару загинув чоловік. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.



«Під час повітряної тривоги, яка тривала з 05:01 до 06:27, ворог атакував крилатими ракетами той самий об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області, який був його метою 24 та 29 березня. Загинула людина», — написав він.



За словами Козицького, зруйновано адмінбудівлю, також сталося загоряння. Пожежники оперативно загасили його.



Наразі рятувальники розбирають завали, під ними можуть бути ще люди.



Раніше ми писали, що 31 березня Російська Федерація вкотре вдарила по Україні ракетами та дронами-камікадзе. Кошти протиповітряної оборони збили 18 російських цілей.