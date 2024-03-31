Франция анонсировала передачу Украине бронетехники и ракет

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил, что передаст Украине военную технику. Речь идет о бронированной технике и ракетах Aster. Об этом передает французское издание Le Monde.



«Для удержания такой большой линии фронта украинской армии нужны, например, наши бронетанковые передовые машины. Это старое оборудование, все еще работающее, сможет принести прямую пользу Украине в значительных количествах. Мы можем говорить о сотнях их на 2024 год и начало 2025 года», — отметил он.



По словам главы оборонного ведомства, Париж готов передать новую партию ракет Aster 30 для ПВО SAMP/T MAMBA. Это является эквивалентом американского Patriot.



Ранее мы писали, что Япония и Великобритания передали Украине 1,5 млрд долларов кредита на поддержку политики развития «Основы роста» через механизм Мирового банка.