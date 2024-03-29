Всемирный банк выделил Украине 1,5 млрд долларов

Япония и Великобритания передали Украине 1,5 млрд долларов кредита на поддержку политики развития «Основы роста» через механизм Мирового банка. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.



«Эффективная работа Правительства вместе с своевременной поддержкой от партнеров позволяют нам поддерживать стабильность финансовой системы, даже в условиях полномасштабной агрессии и ежедневного террора со стороны России. Благодарен Японии, Великобритании и команде Всемирного банка. Привлеченное финансирование будет направлено на поддержание ключевых приоритетов госбюджета», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.



Финансирование состоит из гарантии Правительства Японии через Целевой фонд Всемирного банка в размере 984 млн долларов и гарантии Великобритании на сумму 516 млн долларов.



В общий фонд государственного бюджета поступило 1,4 млрд долларов. С целью снижения стоимости обслуживания кредитных обязательств Украины Программой предусмотрена капитализация процентов с японских средств на сумму 99,54 млн долларов.



Ранее мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сегодня Украина получила 880 млн. долларов от МВФ.