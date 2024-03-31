Франція анонсувала передачу Україні бронетехніки та ракет

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню повідомив, що передасть Україні військову техніку. Йдеться про броньовану техніку та ракети Aster. Про це повідомляє французьке видання Le Monde.



«Для утримання такої великої лінії фронту української армії потрібні, наприклад наші бронетанкові передові машини. Це старе обладнання, яке все ще працює, зможе принести пряму користь Україні у значних кількостях. Ми можемо говорити про сотні їх на 2024 рік та початок 2025 року», — зазначив він.



За словами глави оборонного відомства, Париж готовий передати нову партію ракет Aster 30 для ППО SAMP/T MAMBA. Це еквівалент американського Patriot.



Раніше ми писали, що Японія та Великобританія передали Україні 1,5 млрд. доларів кредиту на підтримку політики розвитку «Основи зростання» через механізм Світового банку.