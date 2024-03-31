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Пограничники уничтожили минометный расчет и несколько россиян на Херсонщине

31 марта 2024, 14:49

Пограничники уничтожили минометный расчет и несколько россиян на Херсонщине

В Херсонской области украинские военнослужащие атаковали российских солдат. Для этого они применили FPV-дрон. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«Пограничники уничтожили вражеский минометный расчет и несколько оккупантов в Херсонской области. Утраты противника уточняются», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что украинские военнослужащие за 30 марта уничтожили 650 российских оккупантов. С начала полномасштабной войны российская армия потеряла 442 170 единиц личного состава. 

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