Прикордонники знищили мінометний розрахунок та декілька росіян на Херсонщині

На Херсонщині українські військовослужбовці атакували російських солдатів. Для цього вони застосували FPV-дрони. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.



«Прикордонники знищили ворожий мінометний розрахунок та кілька окупантів у Херсонській області. Втрати противника уточнюються», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці за 30 березня знищили 650 російських окупантів . З початку повномасштабної війни російська армія втратила 442 170 одиниць особового складу.