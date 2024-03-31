ВСУ за неделю уничтожили более 5,4 тысячи россиян и 1088 единиц военной техники

Названы потери РФ за неделю. Фото: Александр Павлюк

Украинские военнослужащие в течение недели уничтожили 5,4 тысячи российских солдат. Кроме того, было ликвидировано огромное количество военной техники. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Павлюк.



«За неделю с 24 по 31 марта 2024 г. Силами обороны Украины уничтожено около 5420 человек личного состава противника и 1088 единиц вооружения и военной техники», — отметил он.



Существенные потери понесла техника россиян. Наши военные уничтожили:

90 танков;

146 боевых бронированных машин;

195 артиллерийских систем;

5 РСЗО;

20 установок ПВО;

310 единиц автотехники;

45 единиц спецтехники.

Кроме того, наши воины уничтожили 56 российских ракет и 221 БпЛА.



Ранее мы писали, что украинские военнослужащие за 30 марта уничтожили 650 российских оккупантов. С начала полномасштабной войны российская армия потеряла 442 170 единиц личного состава.