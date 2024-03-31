ВСУ за неделю уничтожили более 5,4 тысячи россиян и 1088 единиц военной техники

Украинские военнослужащие в течение недели уничтожили 5,4 тысячи российских солдат. Кроме того, было ликвидировано огромное количество военной техники. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Павлюк.
«За неделю с 24 по 31 марта 2024 г. Силами обороны Украины уничтожено около 5420 человек личного состава противника и 1088 единиц вооружения и военной техники», — отметил он.
Существенные потери понесла техника россиян. Наши военные уничтожили:
Кроме того, наши воины уничтожили 56 российских ракет и 221 БпЛА.
Ранее мы писали, что украинские военнослужащие за 30 марта уничтожили 650 российских оккупантов. С начала полномасштабной войны российская армия потеряла 442 170 единиц личного состава.