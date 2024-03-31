ЗСУ за тиждень знищили понад 5,4 тисяч росіян і 1088 одиниць військової техніки

Українські військовослужбовці протягом тижня знищили 5,4 тисяч російських солдатів. Крім того, було ліквідовано величезну кількість військової техніки. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.
«За тиждень з 24 по 31 березня 2024 р. Силами оборони України знищено близько 5420 осіб особового складу противника та 1088 одиниць озброєння та військової техніки», — зазначив він.
Істотних втрат зазнала техніка росіян. Наші військові знищили:
Крім того, наші воїни знищили 56 російських ракет та 221 БпЛА.
Раніше ми писали, що українські військовослужбовці за 30 березня знищили 650 російських окупантів. З початку повномасштабної війни російська армія втратила 442 170 одиниць особового складу.