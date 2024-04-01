Армия РФ разрушила пожарную часть в Харьковской области

Этой ночью россияне нанесли удары по пожарно-спасательному подразделению в населенному пункту, граничащему со страной-агрессором. Об этом говорится в сообщении Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.



«Одно из попаданий пришлось непосредственно в здание пожарно-спасательного подразделения. В результате обстрела треть здания пожарного депо была разрушена. Кроме того, повреждены окна и ворота фасадной части, внутренние перегородки и двери здания», — сообщили спасатели.

Армия РФ разрушила пожарную часть в Харьковской области. Фото: ГСЧС

Армия РФ разрушила пожарную часть в Харьковской области. Фото: ГСЧС

Отмечается, что на дежурстве находились шесть спасателей, но никто из них не пострадал. Ранее в воскресенье вечером ВС РФ нанесли удар по центральной части Харькова.