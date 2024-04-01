Армія РФ зруйнувала пожежну частину у Харківській області

Цієї ночі росіяни завдали ударів по пожежно-рятувальному підрозділу в населеному пункті, що межує з країною-агресором. Про це йдеться у повідомленні Головного управління ДСНС України у Харківській області.



«Одне з влучань прийшлось безпосередньо у будівлю пожежно-рятувального підрозділу. В результаті обстрілу третина будівлі пожежного депо була зруйнована. Крім того, пошкоджені вікна та ворота фасадної частини, внутрішні перегородки та двері будівлі», — повідомили рятувальники.

Армія РФ зруйнувала пожежну частину у Харківській області. Фото: ДСНС

Армія РФ зруйнувала пожежну частину у Харківській області. Фото: ДСНС

Наголошується, що на чергуванні перебували шість рятувальників, але ніхто з них не постраждав. Раніше в неділю ввечері ЗС РФ завдали удару по центральній частині Харкова.