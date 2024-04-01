В Киеве маршрутка влетела в электроопору: водителя зажало в салоне

Маршрутка врезалась в электроопору. Фото: ГСЧС

Сегодня, 1 апреля, в Оболонском районе столицы спасатели деблокировали водителя маршрутки, который врезался в электроопору. Об этом сообщили в ГСЧС Киева.



«1 апреля в 6:38 поступило сообщение о том, что на проспекте Степана Бандеры произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения маршрутного такси с электроопорой, водителя зажало между сиденьем и приборной панелью», — говорится в сообщении.

Маршрутка врезалась в электроопору. Фото: ГСЧС

Маршрутка врезалась в электроопору. Фото: ГСЧС

Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали потерпевшего и передали его медикам.



Напомним, в Днепропетровской области в воскресенье, 17 марта, на трассе Днепр — Павлоград произошло ДТП с маршруткой. В результате аварии погибли пять человек, также пострадали 13 пассажиров.