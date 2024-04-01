У Києві маршрутка влетіла в електроопору: водія затиснуло в салоні

Маршрутка врізалася в електроопору. Фото: ДСНС

Сьогодні, 1 квітня, в Оболонському районі столиці рятувальники деблокували водія маршрутки, який врізався в електроопору. Про це повідомили у ДСНС Києва.



«1 квітня о 6:38 надійшло повідомлення про те, що на проспекті Степана Бандери сталась дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення маршрутного таксі з електроопорою, водія затиснуло між сидінням та панеллю приладів», — йдеться у повідомленні.

Маршрутка врізалася в електроопору. Фото: ДСНС

Маршрутка врізалася в електроопору. Фото: ДСНС

Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували потерпілого та передали його медикам.



Нагадаємо, на Дніпропетровщині в неділю, 17 березня, на трасі Дніпро — Павлоград сталася ДТП з маршруткою. Внаслідок аварії загинули п'ятеро людей, також постраждали 13 пасажирів.