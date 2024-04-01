В Авдеевке захватчики расстреляли семейную пару

Оккупанты расстреляли супружескую пару в захваченной Авдеевке. Фото: Новости Авдеевки

В оккупированной Авдеевке российские военные расстреляли семейную пару местных жителей: 44-летнего Александра Дубового и 41-летнюю Марию Пивень. Об этом сообщил менстный телеграм-канал «Новости Авдеевки».

Отмечается, что тела супругов с огнестрельными ранениями обнаружили в доме по улице Советская.

По предварительным данным, семейная пара была убита 17 марта текущего года, а тела обнаружены 19 марта.



Уголовное дело по данному факту было возбуждено российской «полицией» в тот же день, когда были найдены тела.

Отмечается, что ранее убитые работали на Авдеевском коксохимическом заводе.

Напомним, руководивший захватом Авдеевки генерал стал «Героем России».