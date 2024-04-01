В Авдіївці загарбники розстріляли сімейну пару

В окупованій Авдіївці російські військові розстріляли сімейну пару місцевих мешканців: 44-річного Олександра Дубового та 41-річну Марію Півень. Про це повідомив місцевий телеграм-канал «Новини Авдіївки».
Зазначається, що тіла подружжя з вогнепальними пораненнями виявили у будинку на вулиці Радянська.
За попередніми даними, сімейну пару було вбито 17 березня поточного року, а тіла виявлено 19 березня.
Кримінальну справу за цим фактом було порушено російською «поліцією» того ж дня, коли було знайдено тіла.
Зазначається що, раніше убиті працювали на Авдіївському коксохімічному заводі.
Нагадаємо, генерал, який керував захопленням Авдіївки, став «Героєм Росії».