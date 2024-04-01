В Авдіївці загарбники розстріляли сімейну пару

Окупанти розстріляли подружню пару у захопленій Авдіївці. Фото: Новини Авдіївки

В окупованій Авдіївці російські військові розстріляли сімейну пару місцевих мешканців: 44-річного Олександра Дубового та 41-річну Марію Півень. Про це повідомив місцевий телеграм-канал «Новини Авдіївки».

Зазначається, що тіла подружжя з вогнепальними пораненнями виявили у будинку на вулиці Радянська.

За попередніми даними, сімейну пару було вбито 17 березня поточного року, а тіла виявлено 19 березня.



Кримінальну справу за цим фактом було порушено російською «поліцією» того ж дня, коли було знайдено тіла.

Зазначається що, раніше убиті працювали на Авдіївському коксохімічному заводі.

Нагадаємо, генерал, який керував захопленням Авдіївки, став «Героєм Росії».