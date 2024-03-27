Руководивший захватом Мариуполя и Авдеевки генерал стал «Героем России»

Захвативший украинские города Мариуполь и Авдеевку генерал Андрей Мордвичев стал «Героем России». Фото: РИА Новости

Командующий группировкой «Центр» генерал-полковник Андрей Мордвичев удостоен звания Героя Российской Федерации. Об этом сообщил источник российского издания «Известия».

Именно под командованием генерала Мордвичева происходили уничтожение и оккупация городов Мариуполь и Авдеевка в Донецкой области.

Издание отмечает, что Мордвичев родился в 1976 году в казахстанском Павлодаре. В 1997-м окончил Новосибирское высшее общевойсковое командное училище, в 2006-м — Общевойсковую академию Вооруженных сил (ВС) РФ, а в 2016-м — Военную академию Генерального штаба.

В 2008 году он принимал участие в грузинско-абхазском конфликте, где командовал 28-й мотострелковой дивизией. С 2017 по 2019 год был начальником штаба, первым заместителем командующего армией Центрального военного округа (ВО), в следующие два года занимал должность первого заместителя командующего восьмой общевойсковой армией Южного ВО. До полномасштабного вторжения РФ в Украину несколько раз отправлялся в командировки в Сирию.

В 2022 году он был назначен на должность заместителя командующего войсками Южного ВО. В 2023 году назначен на должность командующего войсками Центрального военного округа.

В марте 2022 года тогдашний советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Аристович на брифинге сообщил, что во время обстрела аэродрома в Чернобаевке под Херсоном, вероятно, был убит российский генерал Андрей Мордвичев.