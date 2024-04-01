ВСУ разбили колонну РФ западнее Тоненького. Фото: кадр из видео

25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада (ОВДБр) опубликовала видео в соцсети Facebook, с первыми кадрами отражения колонны россиян западнее Тоненького Донецкой области.







«В процессе боя четыре танка кацапов и две БМП превратились в металлолом от филигранной работы десантников. Враг продолжает движение в районе отрезка Бердичи-Семеновка-Орловка-Тоненькое-Первомайское, применяя большое количество сосредоточенной пехоты и техники», — говорится в сообщении.



В Генштабе ранее сегодня рассказали, что на Авдеевском направлении подразделения Сил обороны Украины отразили 13 атак в районах населенных пунктов: Бердичи, Семеновка, Уманское, Первомайское и Невельское.



ВС РФ при поддержке авиации, пытался выбить украинские подразделения из занимаемых рубежей. Напомним, за прошедшие сутки, общие боевые потери противника ориентировочно составили более 710 человек личного состава и 20 танков.