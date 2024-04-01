ЗСУ зупинили колону росіян на захід від Тоненького — відео

ЗСУ розбили колону РФ на захід від Тоненького. Фото: кадр із відео

25 окрема повітряно-десантна Січеславська бригада (ОПДБр) опублікувала відео в соцмережі Facebook, з першими кадрами відбиття колони росіян на захід від Тоненького Донецької області.







«У процесі бою чотири танки кацапів та дві БМП перетворилися на металобрухт від філігранної роботи десантників. Ворог продовжує рух у районі відрізка Бердичі-Семенівка-Орлівка-Тоненьке-Первомайське, застосовуючи велику кількість піхоти та техніки», - йдеться у повідомленні.



У Генштабі раніше сьогодні розповіли, що на Авдіївському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 13 атак у районах населених пунктів: Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське та Невельське.



ЗС РФ за підтримки авіації, намагався вибити українські підрозділи із рубежів. Нагадаємо, минулої доби, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали понад 710 осіб особового складу та 20 танків.