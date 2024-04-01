Завтра сократят подачу воды на Краматорск, Славянск, Дружковку и Константиновку

В связи с аварией на магистральном водопроводе и проведением ремонтных работ, во вторник, 2 апреля, с 8 часов утра будет сокращена подача воды в Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Об этом сегодня сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Отмечается, что ограничения будут продолжаться до завершения ремонтных работ на магистральном водопроводе D 1400 мм.

«Специалисты будут работать на участке от 2-го до 3-го подъема Второго Донецкого водовода», — уточнил Вадим Филашкин.