Завтра скоротять подачу води Краматорську, Слов'янську, Дружківці та Костянтинівці

У зв'язку з аварією на магістральному водопроводі та проведенням ремонтних робіт, у вівторок 2 квітня, з 8-ї години ранку буде скорочено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки. Про це сьогодні повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Зазначається, що обмеження триватимуть до завершення ремонтних робіт на магістральному водопроводі D 1400 мм.

«Фахівці працюватимуть на ділянці від 2-го до 3-го підйому Другого Донецького водоводу», — уточнив Вадим Філашкін.