В оккупированном Старобельске при взрыве машины погиб коллаборант

В оккупированном Старобельске Луганской области при взрыве автомобиля погиб коллаборант Валерий Чайка. Фото: РИА Новости

В оккупированном Старобельске Луганской области при взрыве своего автомобиля погиб «заместитель руководителя ГУ ЛНР "Центр по обслуживанию образовательных организаций"» Валерий Чайка. Об этом сообщил «глава» Старобельского района Владимир Чернев в своем телеграм-канале.

«Первого апреля 2024 года в 13:30 возле Старобельского факультета (филиала) ФГБОУ ВО "ЛГПУ" был совершен подрыв машины. В результате происшествия погиб заместитель руководителя ГУ ЛНР "Центр по обслуживанию образовательных организаций" Чайка Валерий Григорьевич», — написал Чернев.

По информации телеграм-канала «Оперативный Информ», в 2022 году Чайка перешел на сторону оккупантов, был назначен «советником главы администрации» Старобельского района. Активно участвовал в создании новых оккупационных органов. Один из организаторов «открытия» в Старобельске подконтрольных России «таможенного поста» и местного подразделения «МВД ЛНР».